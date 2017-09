Hamstringblessure Dembélé komt volgens Valverde door ‘onervarenheid’

Ousmane Dembélé raakte afgelopen weekend geblesseerd aan zijn hamstring en heeft volgens Barcelona drieënhalf tot vier maanden nodig om te herstellen. Trainer Ernesto Valverde is van mening dat de twintigjarige aanvaller, die afgelopen zomer voor minimaal 105 miljoen euro werd overgenomen van Borussia Dortmund, de blessure door onervarenheid niet aan heeft zien komen.

Dembélé stapte maandag op het vliegtuig naar Finland, waar hij wordt geopereerd door specialist Sakari Orava. Op de Spaanse televisie zijn beelden opgedoken van de Franse aanvaller, die in de warming-up al last leek te hebben van pijntjes aan zijn hamstring. “Ik denk niet dat we daar te veel aandacht aan moeten besteden”, reageert Valverde tegenover diverse Spaanse media. “Echter, hij is een speler die in het verleden nog nooit spierproblemen heeft gehad. Dus misschien heeft hij niet de ervaring om problemen te erkennen, die later kunnen verergeren. Hij is een snelle speler, een beweging die hij heeft gemaakt was funest voor zijn spier. Een meer ervaren speler had zo’n beweging misschien niet gemaakt.”

Het was pas de derde wedstrijd van Dembélé in het shirt van Barcelona sinds zijn overstap. Zijn vierde wedstrijd voor de Catalanen werkt hij naar alle waarschijnlijkheid pas af in 2018. Aan Valverde de taak om de positie van de Fransman op te vullen. “Daar hebben we diverse spelers voor. We hebben jongens als Gerard Deulofeu, Aleix Vidal, Denis Suárez, André Gomes en dan hebben we ook nog Barcelona B. We gaan onze opties bekijken.”