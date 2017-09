Strootman berust in lot Oranje: ‘We hebben geen topspelers meer’

Het Nederlands elftal ontbrak vorig jaar op het EK in Frankrijk en dreigt ook naast een ticket te grijpen voor het WK van 2018 in Rusland. Hoewel Kevin Strootman van mening is dat het Oranje niet heeft meegezeten in de kwalificatiecampagne, erkent de middenvelder van AS Roma evenwel dat de huidige selectie niet overloopt van kwaliteit.

Oranje staat met nog twee kwalificatieduels voor de boeg op een teleurstellende derde plaats in zijn poule, drie punten achter runner-up Zweden. "Het is een lastige periode voor ons. We hebben geen topspelers meer zoals voorheen het geval was", vertelt de 37-voudig Oranje-international maandag tijdens een vragenuurtje via social media. "We moeten hard blijven werken en geduld hebben met de nieuwe spelers."

"We zijn bovendien niet altijd gelukkig geweest", vervolgt Strootman, die eind vorige maand in de met 4-0 verloren kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk met een rode kaart van het veld werd gestuurd. "We hebben veel last gehad van blessures, dus het zal moeilijk worden om ons te plaatsen voor het WK. We moeten echter vooruit en ik ben ervan overtuigd dat onze tijd weer komt."

Strootman is bezig aan zijn vijfde seizoen in Romeinse dienst. In mei verlengde hij zijn contract tot de zomer van 2022. "Het is lastig om uit te leggen wat de club en de stad voor mij betekenen", geeft hij aan. "Als ik bijvoorbeeld twee dagen vrij ben, blijf ik liever hier dan dat ik terugga naar Nederland. Roma is speciaal voor mij. Ik ben hier nu vier jaar en de supporters hebben me altijd gesteund, zowel in goede als slechte tijden. Ze zijn altijd speciaal voor me geweest en zullen dat ook blijven."