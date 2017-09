‘Ik hoorde al gejuich, dus óf er was gescoord, óf Ajax had punten verloren’

PSV kon zondagmiddag drie punten bijschrijven nadat het op gelukkige wijze wist te winnen van Feyenoord (1-0). PSV had moeite het spel te domineren tegen tien man van Feyenoord, die het een helft zonder de van het veld gestuurde Steven Berghuis moesten doen. Steven Bergwijn erkent dat de drie punten zeer welkom zijn en wist al dat titelconcurrent Ajax eerder op de dag punten had gemorst tegen ADO Den Haag.

"Ja, dat wist ik, ik hoorde de supporters van Feyenoord al wel juichen. Dus ik dacht: er is óf gescoord óf ze hebben punten verloren. Blijkbaar was het een gelijkspel", aldus de negentienjarige aanvaller in gesprek met Voetbal Inside over het 1-1 gelijkspel tussen ADO en Ajax. Door de winst op de regerend landskampioen is PSV weer medekoploper. "Het is een mooi weekend al met al."

Veel neutrale toeschouwers genoten van de topper in de Eredivisie en Bergwijn begrijpt dat wel. "Er waren een paar harde tackles van beide kanten, dat hoort erbij", zegt Bergwijn, die erkent dat de Eindhovenaren feller waren dan vorige week tegen sc Heerenveen (2-0 verlies). "We hadden dat afgesproken, we hadden vooral ook wat goed te maken. Voor je eigen publiek moet je het laten zien. Het zijn lekkere wedstrijden, dit zijn de wedstrijden waar je het voor doet en waar je van droomt."