‘De Boer wilde alleen als hij niet anders kon, lijkt me geen goede basis’

René Weiler is geen trainer meer van Anderlecht, nadat hij maandag is ontslagen door de Belgische topclub, die in de middenmoot van de Jupiler Pro League bivakkeert. Frank de Boer, die na 77 dagen al op straat werd gezet bij Crystal Palace, wordt genoemd als kandidaat, maar Peter Vandenbempt vindt dat de Nederlander niet geschikt is voor de functie.

"De Boer was afgelopen zomer topkandidaat bij Club Brugge om Michel Preud'homme op te volgen. Blauw-Zwart was bereid om lang te wachten, maar had het gevoel dat De Boer enkel wilde komen als hij niet anders kon", aldus de sportjournalist op de website van Sporza. "Hij had zijn eieren gelegd in het mandje van de Premier League. Dat lijkt me geen goede basis om aan de slag te gaan bij een club als Anderlecht."

"Als het een keuze is voor Anderlecht omdat er niets anders is, dan weet ik niet of dat een goede keuze is", vervolgt Vandenbempt, die twijfelt of De Boer goed in de spiegel kijkt na zijn mislukte dienstverbanden bij the Eagles en Internazionale. "De stijl van De Boer zou bij Anderlecht passen. Zijn profiel past bij de club, maar ik weet niet of zijn eigen inschatting van waar hij op de internationale trainersladder staat, juist is."