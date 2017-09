‘De ontsnappingsclausule is zo hoog dat niemand me bij Real weg kan halen’

Na Marcelo en Isco besloot ook Dani Carvajal zijn contract bij Real Madrid te verlengen. De Spaans international, die net als zijn twee ploeggenoten heeft bijgetekend tot medio 2022 en een ontsnappingsclausule van naar verluidt 350 miljoen euro heeft afgesproken, wil met de Koninklijke nog meer prijzen pakken de komende jaren en hoopt dat hij in de toekomst aanvoerder mag zijn van de Spaanse grootmacht.

"De club omvat zo'n groot gedeelte van mijn leven, dus nu komt echt een droom uit. Het is weer een geweldige dag in mijn leven", citeren verschillende Spaanse media de 25-jarige verdediger maandag bij een persconferentie naar aanleiding van de contractverlenging. "De ontsnappingsclausule is zo hoog dat niemand me hier weg kan halen. Ik wil ook helemaal niet weg."

Daar staat 'ie hoor! Real Madrid heeft maandagmiddag de contractverlenging van Dani Carvajal officieel gemaakt! #carvajal #realmadrid #laliga Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 18 Sep 2017 om 6:35 PDT

"Het is lastig om hier je plekje te verdienen", vervolgt Carvajal, die als kind droomde van het dragen van de aanvoerdersband bij Real. "Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik mezelf nooit als aanvoerder van Real had voorgesteld. Maar als dat op een dag komt, zal dat in de verre toekomst zijn. Onze captain is Sergio Ramos en hij doet dat geweldig. Maar ik wil het op een dag ook een keer zijn."