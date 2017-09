‘Barcelona maakt pas in zomer 2019 tien miljoen euro over aan Dortmund’

Ousmane Dembélé realiseerde afgelopen zomer zijn droomtransfer door Borussia Dortmund in te ruilen voor Barcelona. De Catalanen betaalden 105 miljoen euro voor de Fransman, een bedrag dat via bonussen nog kan oplopen tot 147 miljoen euro. Nu de jonge aanvaller echter tot volgend jaar uitgeschakeld is, hoeft Barcelona pas in 2019 nog eens tien miljoen euro over te maken aan die Borussen.

Dembélé raakte zaterdag in de competitiewedstrijd met Getafe (1-2 winst) na 24 minuten geblesseerd en zondag maakte Barcelona bekend dat hij zeker drieënhalf tot vier maanden nodig heeft om te herstellen van een hamstringblessure. Dembélé mist zodoende flink veel wedstrijden, maar dat zorgt er wel voor dat de Spaanse grootmacht pas in de zomer van 2019 tien miljoen euro hoeft te betalen aan Dortmund.

Bij de deal tussen de twee clubs afgelopen zomer werd namelijk afgesproken dat de Duitse topclub tien miljoen zou krijgen wanneer Dembélé dit seizoen vijftig wedstrijden zou spelen voor Barça, weet Goal. Nu de Fransman langdurig geblesseerd is en zeker niet in actie komt tot volgend kalenderjaar, gaat hij tot komende zomer nooit aan vijftig duels komen, waardoor Barcelona pas in de zomer van 2019 het bedrag aan Dortmund hoeft over te maken.