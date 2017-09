‘Manuel Neuer breekt opnieuw voet en staat maanden langs de kant’

Manuel Neuer maakte eind vorige maand zijn rentree nadat hij maanden aan de kant stond met een gebroken voet en maandag lijkt het noodlot opnieuw toe te hebben geslagen. BILD meldt namelijk dat de doelman van Bayern München op het trainingsveld dezelfde kwetsuur heeft opgelopen en opnieuw geruime tijd aan de kant zal staan.

Neuer kreeg eind maart van dit jaar een schroef in zijn voet, maar liep halverwege april in de Champions League-kraker tegen Real Madrid toch een haarscheurtje in een bot op, waardoor hij de ontknoping van het afgelopen seizoen miste. De aanvoerder van der Rekordmeister werkte gedurende de zomer aan zijn rentree en maakte 26 augustus op de tweede speeldag tegen Werder Bremen zijn rentree in de Bundesliga.

Nu lijkt het echter opnieuw mis te zijn met de linkervoet van de doelman. Neuer haalde maandag het einde van de laatste training voor het duel met Schalke 04 op dinsdag niet, waarna de voet van de goalie meteen door de scanner ging. Daaruit bleek dat hij opnieuw een breuk heeft opgelopen en waarschijnlijk onder het mes moet.

BILD verwacht dat Neuer er wederom maanden uit ligt. Bayern meldt vooralsnog alleen dat Neuer de wedstrijd tegen Schalke moet laten schieten en dat er dinsdag meer duidelijkheid komt. Sven Ulreich is voorlopig zijn meest waarschijnlijke vervanger. Arjen Robben moet het duel met die Knappen overigens eveneens aan zich voorbij laten gaan: de Oranje-international heeft zich afgemeld met griepverschijnselen.