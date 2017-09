‘Het leek alsof Feyenoord een man meer had, daar konden wij niet mee omgaan’

PSV won zondag met enig fortuin met 1-0 van Feyenoord en na afloop van de topper in de Eredivisie was er veel kritiek op de Eindhovenaren, aangezien zij met een man meer op het veld zeer pover speelden. Steven Berghuis ontving vlak voor de rust zijn tweede gele kaart en mocht inrukken, maar Daniel Schwaab zag dat zijn ploeg daarna veel moeite had met de tien man van Feyenoord.

"Er is nog genoeg werk aan de winkel", erkent de Duitse verdediger in gesprek met De Telegraaf. Normaal gesproken moet PSV met een man meer over Feyenoord heen walsen, vindt Schwaab, maar zondag was dat geenszins het geval. "Het leek wel alsof Feyenoord met een man meer speelde. Feyenoord zette ons onder druk en ik zag mogelijkheden om het op te lossen, maar het lukte niet."

"Zij deden het heel goed met tien man, daar konden wij niet mee omgaan. Terwijl we in de eerste helft juist wél de goede oplossingen vonden in de opbouw. Daar kunnen we vertrouwen uit putten." Schwaab, die van trainer Phillip Cocu een plekje in het centrum van de defensie kreeg ten faveure van Derrick Luckassen, vond dat hij meer had kunnen betekenen voor PSV. "Met mijn ervaring kan ik het team helpen in moeilijke situaties. Dat had ik in de tweede helft nog wel meer willen doen."