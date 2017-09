Clubicoon prijst keuzes Wenger: ‘Zonder die twee is Arsenal defensief beter’

Arsenal en Arsène Wenger beleefden een moeilijke seizoensstart en verwacht werd dat Chelsea zondag zou profiteren van het gebrek aan vertrouwen bij the Gunners. Arsenal hield echter eenvoudig stand zonder Mesut Özil en Alexis Sánchez in de basis (0-0). Martin Keown en Gary Neville waren blij verrast met de ploeg van Wenger.

"Zonder deze twee is Arsenal defensief veel beter. Ze zijn gedisciplineerd, werkten goed samen en zetten als één blok druk om het Chelsea lastig te maken", schrijft Keown, die in het verleden 372 wedstrijden heeft gespeeld voor Arsenal, in zijn column voor de Daily Mail. "Ik zeg niet dat deze twee moeten worden weggewerkt. Maar vanaf nu moet iedere speler zich aanpassen aan de organisatie, zeker bij lastige uitduels."

"Wenger maakte het verschil", zegt Neville bij Sky Sports. "Hij koos voor instelling en hard werken in plaats van talent. Alex Iwobi en Danny Welbeck deden wat Özil en Sánchez niet deden tegen Liverpool (4-0 verlies). Ze vormden met de centrale middenvelders een blok. Toen ik Granit Xhaka en Aaron Ramsey op het formulier zag staan, dacht ik dat ze zouden worden overlopen, maar Iwobi en Welbeck hielpen goed mee."