Atlético Madrid gaat tot maximaal 65 miljoen euro

Demarai Gray staat op het punt om zijn contract bij Leicester City te verlengen, maar de loopbaan van de aanvaller had ook anders kunnen lopen. The Foxes sloegen deze zomer namelijk aanbiedingen van Tottenham Hotspur en AFC Bournemouth af. (Daily Mirror)

Cesc Fàbregas kon nadat hij in 2014 bij Barcelona vertrok terugkeren bij Arsenal. The Gunners besloten echter niets met hun eerste optie te doen, waarna Chelsea aan de haal ging met de Spanjaard. (Sky Sports)