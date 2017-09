‘Als voorzitter heb ik het verkeerd ingeschat met Frank de Boer’

Frank de Boer moest bij Crystal Palace een nieuwe voetbalvisie introduceren, maar na 77 dagen werd de oefenmeester al de laan uitgestuurd. Veel fans van the Eagles konden het niet geloven dat de club in recordtijd hun manager op straat zette en Steve Parish, voorzitter van Palace, reageert maandag voor het eerst op de korte regeerperiode van De Boer.

"Als club hadden we het verkeerd, en als voorzitter had ik het verkeerd ingeschat met Frank. Maar ik ga nooit excuses aanbieden na het nemen van een risico om de club te verbeteren. Als ik fouten maak, zal ik dat eerlijk toegeven. Maar ik ga geen excuses maken", zegt de preses, die kort na het ontslag van De Boer Roy Hodgson aanstelde als nieuwe manager, bij Holmesdale Radio.

"De weg naar de hel gaat soms hand in hand met goede intenties. Ik begrijp dat mensen vier wedstrijden niet genoeg vinden, maar de resultaten waren slecht. Frank was hier vanaf 1 juli en uiteindelijk dacht ik dat het niet zou werken. Het had nog langer kunnen voortduren, maar als dat uiteindelijk zou betekenen wat ik dacht dat er zou gaan gebeuren, dan zou ik nalatig zijn geweest."

"Mensen zeggen dat het tijd voor mij is om te gaan. Ben ik blij met hoe het nu gaat? Nee. Maar ik word aangepakt met halve waarheden en met veel woede en bitterheid, door mensen die slechts één procent van de waarheid weten en compleet irrationeel zijn in hun kritiek. Niemand geniet van onze huidige status, maar het enige wat telt is waar we aan het eind van het seizoen staan", besluit Parish. Palace staat momenteel laatste in de Premier League met nul punten en nul doelpunten uit vijf wedstrijden.