Rooney betuigt spijt van ‘onvergeeflijke’ actie: ‘Het was compleet verkeerd’

Wayne Rooney is veroordeeld tot een taakstraf van honderd uur, die hij binnen één jaar moet voldoen, en is daarnaast twee jaar lang zijn rijbewijs kwijt, zo oordeelde de rechter in Engeland maandag. De aanvaller van Everton gaf toe dat hij zich schuldig had gemaakt aan rijden onder invloed en via zijn eigen website betuigt de pupil van Ronald Koeman spijt.

"Naar aanleiding van de uitspraak van de rechter wil ik bij deze publiekelijk mijn excuses aanbieden voor de onvergeeflijke, slechte daad om te gaan rijden met een te hoog alcoholpromillage. Het was compleet verkeerd", aldus Rooney, die al liet weten dat hij van zijn club twee weken salaris in moest leveren, wat neerkomt op een bedrag van 360.000 euro.

"Ik heb al sorry gezegd tegen mijn gezin, de manager, de voorzitter en iedereen bij Everton. Nu wil ik mijn excuses aanbieden aan de fans en iedereen die mij heeft gevolgd en gesteund gedurende mijn carrière. Natuurlijk accepteer ik het oordeel van de rechtbank en hoop ik dat ik iets goed kan maken door de taakstraf uit te voeren", besluit de routinier.