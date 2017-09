‘Als je dan het geval-Lozano ziet, is het wel met twee maten meten’

PSV werd zondagmiddag in de topper tegen Feyenoord opgeschrikt door een incident met Luuk de Jong, die na een harde botsing met Steven Berghuis naar de kant moest. De spits moest werd daarop snel gewisseld en maakte door een bezoek aan het ziekenhuis het einde van de met 1-0 gewonnen wedstrijd niet mee in het Philips Stadion.

Scheidsrechter Björn Kuipers bestrafte Berghuis vervolgens met een gele kaart en de aanvaller van Feyenoord, die een halfuur later er alsnog met rood af ging, mocht volgens Marcel Brands niet klagen: “Ik heb de beelden achter me, dus voor mij is het wat makkelijker. Ik geloof niet dat het een bewust iets was, maar hij was wel veel te laat. Als je dan net het geval-Hirving Lozano in je hoofd hebt en gezien hebt, dan denk je ja, dat is natuurlijk met twee maten meten”, legt de technisch manager uit via de officiële kanalen van zijn club.

Berghuis mist door zijn indirecte rode kaart het thuisduel met NAC Breda, terwijl Hirving Lozano nog één wedstrijd schorsing te gaan heeft. De Mexicaan kreeg vorige week in de wedstrijd tegen sc Heerenveen een directe rode kaart na een overtreding op Denzel Dumfries en werd voor twee duels, plus één wedstrijd voorwaardelijk, geschorst. Daardoor is hij donderdag niet inzetbaar als PSV in de KNVB Beker SDC Putten treft.