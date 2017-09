‘Wolves’ in de ban van superzaakwaarnemer: ‘Jorge is mijn vriend'

WOLVERHAMPTON - Paul Lambert was er helemaal klaar mee. Als manager wilde hij wat te zeggen hebben over de samenstelling van zijn selectie, maar bij Wolverhampton Wanderers had hij daar weinig invloed op. Bij the Wolves zou een opvallende naam een behoorlijke vinger in de pap krijgen in het spelersbeleid: Jorge Mendes.

Door Chris Meijer

De ideeën van de Portugese superzaakwaarnemer, belangenbehartiger van onder meer Cristiano Ronaldo, James Rodríguez, Diego Costa, Ángel Di Maria en José Mourinho, botste met die van de Schotse manager. Lambert wilde de kern van zijn selectie laten bestaan uit Engelse spelers en had zijn oog laten vallen op Tammy Abraham, Grant Hanley en Tom Lawrence. Volgens de Daily Telegraph kreeg hij echter te horen dat Mendes het spelersbeleid zou gaan bepalen. Om die reden besloot hij in mei 2017 na een dienstverband van zes maanden alweer te vertrekken uit Wolverhampton.

Geen toeval

Kort nadat Lambert besloten had om the Wolves te verlaten stond zijn opvolger al te lachen naar de camera’s bij zijn presentatie. Nuno Espírito Santo was door Wolverhampton aangesteld als nieuwe manager, tot genoegen van voorzitter Jeff Shi: “Ik ken hem al twee jaar, maar toen hadden we de club nog niet overgenomen. We spraken met elkaar en ik was onder de indruk van zijn kijk op voetbal. Sinds het begin van het Wolves-project is Fosun duidelijk geweest over de tactische en strategische ideeën. Het vertrouwen om onze doelen te verwezenlijken is groot”, werd Shi geciteerd door the Guardian. Het Chinese Fosun International is sinds de zomer van 2016 eigenaar van Wolverhampton.

Wolves-trainer Nuno Espírito Santo, de opvolger van de vertrokken Paul Lambert.

“We zijn heel blij dat onze filosofie gelijk is aan die van Nuno. Hij heeft een indrukwekkende staat van dienst in Spanje en Portugal en loodste FC Porto naar de knock-outfase van de Champions League. We kijken uit naar de samenwerking met Nuno en zijn opgewonden over de dingen die hij hier kan bereiken”, besloot de preses van the Wolves. De kans lijkt echter klein dat Wolverhampton vanwege zijn filosofie bij Nuno uitgekomen is. In 1996 was de Portugees namelijk de eerste cliënt van Mendes, die toen nog dj en nachtclubeigenaar was. Hij kwam Nuno tegen in een bar in Guimarães en bemiddelde uiteindelijk in zijn transfer van Vitória de Guimarães naar Deportivo de La Coruña.

Het ‘Mendes-system’

Het bleek de start van een glansrijke carrière, waarin Mendes uitgroeide tot een van de meest machtige zaakwaarnemers ter wereld. Hij bouwde sinds 1996 een omvangrijk netwerk op, dat door Pippo Russo het Mendes system wordt genoemd. De Italiaanse socioloog schreef een boek over de invloed van de superzaakwaarnemer. “Het is een netwerk van clubs, grote en kleine, sommigen in de schijnwerpers en sommigen in de schaduw. Die clubs kloppen allemaal bij Mendes aan voor advies, hulp en spelers. Hij is niet alleen iemand die in de markt werkt, maar iemand die zijn eigen markt creëert”, legde Russo uit tegenover de New York Times.

Clubs als Besiktas, Dynamo Moskou, Valencia, Deportivo La Coruña, Atlético Madrid en AS Monaco maken of maakten deel uit van het het zogenaamde Mendes system. Bovendien heeft hij in zijn thuisland een behoorlijke vinger in de pap. Tussen 2001 en 2010 was Mendes betrokken bij 68 procent van de transferactiviteiten van Benfica, Sporting en FC Porto. Rio Ave, een Portugese middenmoter, wordt door Russo zelfs bestempeld als FC Mendes. “Door met Mendes te werken, krijgen we de beschikking over betere spelers. Er is geen club in Portugal die niet met Mendes wil werken”, liet António Silva Campos, voorzitter van Rio Ave, weten.

The Guardian onthulde in 2014 dat Mendes samen met Peter Kenyon, voormalig directeur van Manchester United en Chelsea, de regels omtrent het zogenaamde third party ownership overtrad. In dat geval zijn de rechten van spelers niet alleen in handen van een club, maar zijn ze ook eigendom van een tussenpersoon. Via bedrijven die gevestigd waren in Ierland en Jersey kochten Mendes en Kenyon de rechten van spelers. Door ze via het Mendes system naar verschillende clubs te brengen, werd er er veel geld verdiend. Ook Chelsea zou het third party ownership hebben toegestaan, terwijl het eigenlijk verboden is in de Premier League.

‘The Wolves’

Sinds de zomer van 2016 behoort ook Wolverhampton tot het Mendes system. Steve Morgan verkocht de club voor dertig miljoen pond, omgerekend 34 miljoen euro, aan het Chinese Fosun International. De Engelse zakenman wilde de club kwijt omdat hij de kritiek van een deel van de achterban zat was. Morgan had geïnvesteerd in het stadion en trainingsfaciliteiten en zorgde dat Wolverhampton een miljoenenwinst maakte. Met zijn rijke historie (één van de founding members van de Football League, drievoudig Engels kampioen), grote achterban en goede faciliteiten was Wolverhampton een buitenkansje voor de Chinezen.

Jeff Shi, voorzitter van Wolverhampton: "Jorge is mijn vriend."

Fosun International had bovendien al enkele contacten in de voetbalwereld. Kenyon onderhandelde namens de Chinezen bij de overname van Wolves, terwijl Fosun ook sterke banden onderhoudt met Mendes. De Portugese superzaakwaarnemer zou een zakelijke overeenkomst met Fosun International hebben en speelt een centrale rol in de activiteiten van de Chinese investeringsmaatschappij in de voetbalwereld. Bovendien heeft Shanghai Foyo, een bedrijf dat grotendeels in handen is van Fosun-topman Guo Guangchang (geschat vermogen: vier miljard euro), aandelen in Gestifute, het makelaarskantoor van Mendes.

Jez Moxey was algemeen directeur tot de Chinese overname, maar zag de bui naar verluidt al hangen. Volgens the Guardian wist hij dat Mendes een prominente rol zou gaan spelen binnen de club nadat Fosun Wolverhampton Wanderers had overgenomen en zou daarom besloten hebben om te vertrekken. Direct werd duidelijk dat Mendes inderdaad invloed had op het spelerbeleid van Wolves. Er kwamen in de zomer van 2016 namelijk vier Portugezen naar Wolverhampton: Hélder Costa, Ivan Cavaleiro, Sílvio en João Teixeira. De eerste twee worden ook daadwerkelijk vertegenwoordigd door Gestifute. Voor Hélder Costa (die eerst werd gehuurd van Benfica en in januari definitief werd overgenomen) en Ivan Cavaleiro telde Wolverhampton vijftien en acht miljoen euro neer.

Rúben Neves

Toch was Wolves slechts anderhalf miljoen euro kwijt aan kosten voor zaakwaarnemers, zo zocht the Guardian uit. Dat bedrag is veel lager dan bij andere topclubs in de Championship. Bovendien concludeerde de Engelse krant dat Wolverhampton Wanderers in alle deals met Portugese spelers vertegenwoordigd werd door iemand van Gestifute. Ook afgelopen zomer kwamen er weer enkele spelers uit de stal van Mendes richting de Midlands. Zo kwamen onder meer Rúben Neves, Roderick Miranda en Diogo Jota naar Wolverhampton Wanderers, waarvan vooral de aankoop van Neves in het oog sprong. De club telde maar liefst twintig miljoen euro neer om de Portugees los te weken bij FC Porto, een absoluut clubrecord.

Neves was een veelbelovend talent bij FC Porto en maakte al op jonge leeftijd zijn debuut in de nationale ploeg van Portugal. Voor de middenvelder leek een gouden toekomst in het verschiet te liggen, maar plotseling tekende hij afgelopen zomer bij de club die vorig seizoen als vijftiende eindigde in de Championship. De invloed van zaakwaarnemer Mendes lijkt hem richting Wolverhampton te hebben gedreven. “Iedere speler zou hier graag willen spelen. De Championship is een competitie die genoeg aandacht krijgt. Veel spelers zouden niet hoeven nadenken als ze de kans krijgen om hier te spelen. Het was de beste keuze voor mijn carrière”, aldus Neves tegenover the Guardian.

De aanstelling van Nuno Espírito Santo was voor criticasters het ultieme bewijs dat Jorge Mendes een prominente rol had in het beleid van Wolverhampton. “Hij is de beste zaakwaarnemer ter wereld, dus connecties met hem zijn alleen maar goed. Maar we letten op alle spelers op de markt, ongeacht de zaakwaarnemer”, zei Nuno tegenover The Sun. Algemeen directeur Laurie Dalrymple zei in gesprek met Sky Sports dat de zaakwaarnemer geen rol speelt binnen Wolverhampton.

Rúben Neves: "Veel spelers zouden niet hoeven nadenken als ze de kans krijgen om hier te spelen."

“Mendes heeft niet de verantwoordelijkheid bij Wolverhampton over het aantrekken van spelers. Ten eerste kan dat helemaal niet, het is tegen de regels. Hij is wel al een tijdje bevriend met de eigenaren van de club, dat is geen geheim en dat heeft onze voorzitter ook al een aantal keer toegegeven. Qua spelersbeleid verschillen we niet veel van andere clubs. We hebben een team, aangevoerd door sportief directeur Kevin Thelwell, dat spelers zoekt. Zij gebruiken verschillende bronnen, waaronder Jorge en Gestifute. Het enige dat we willen, is het team sterker maken”, wees Laurie Dalrymple de beschuldigingen van de hand.

Majstorovic

“Jorge is mijn vriend, hij heeft de club alleen maar geholpen”, sloot voorzitter Shi zich bij Dalrymple aan in een interview met Express & Star. “Hij is een aanwinst voor ons. Jorge helpt ons en is onderdeel van het hele project. Ik begrijp dat het nieuw is voor de club en dat de fans het eng vinden dat een zaakwaarnemer invloed uitoefent op de club. Maar het enige wat ik daarop kan zeggen: denk je dat Jorge geld van Wolverhampton nodig heeft? Hij wil ons helpen vanwege onze relatie en omdat hij van de club houdt. Normaal werkt hij altijd met topclubs, dus dit is eens wat anders. Hij ziet het als een uitdaging en dat motiveert hem.”

Mendes hield zelf tot dusver zijn kaken op elkaar over zijn mogelijke betrokkenheid bij Wolverhampton Wanderers. Toch zou hij onlangs geprobeerd hebben om zijn invloed binnen de club te vergroten. Mendes zou sportief directeur Kevin Thelwell willen vervangen door Daniel Majstorovic, onlangs vertrokken bij AEK Athene. “Ik heb een goede band met Mendes’ agentschap, dat veel prominenten in de voetballerij vertegenwoordigt. Het enige waar ik mij echter op focus, is om van AEK een sterk team te maken dat jaar in, jaar uit om de titel kan strijden en Europees voetbal kan spelen”, zei Majstorovic een tijd geleden tegenover SVT over de vermeende interesse van Wolverhampton.

“Deze superzaakwaarnemers willen niet alleen de rijkste mensen in het voetbal zijn, ze willen ook belangrijk zijn. Vergis je niet, deze mensen willen de club runnen”, concludeerde de Daily Mirror over Mendes. “Het project met Wolves is de eerste stap op het pad om de meest belangrijke persoon in de voetbalwereld te worden.”

Hoewel Wolverhampton dus ontkent dat Mendes het transferbeleid van de club dicteert, staat het vast dat Wolverhampton ook met dank aan Mendes’ spelers weer serieus mag dromen van succes en een terugkeer in de Premier League. De club won zaterdag met 1-2 van Nottingham Forest en staat na acht speelronden tweede in de Championship. En Paul Lambert? Die zit nog altijd werkloos thuis.