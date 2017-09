Last-minute aanwinst na droomweekend grootste stijger in Fantasy Football App

De strijd om de tweede maandprijs in de Voetbalzone Fantasy Football App (te downloaden in de App Store en de Google Play Store) nadert zijn einde. Met nog twee speelronden voor de boeg is er een top drie ontstaan over de maand september die elkaar nauwelijks ontloopt: 129, 128 en 127 punten. Er zijn echter nog genoeg punten te verdelen, te beginnen met de wedstrijden op zaterdag in de Eredivisie.

Waardes

Met zijn eerste twee doelpunten voor Willem II eiste zomeraanwinst Etien Velikonja zondag een hoofdrol op. De Sloveense aanvaller, die na het verstrijken van de transferdeadline gratis werd binnengehaald door de Tilburgers, had een groot aandeel in de 1-3 overwinning op Roda JC Kerkrade en is daarmee procentueel gezien de grootste stijger. Rai Vloet maakte er eveneens twee, namens NAC Breda tegen FC Groningen, en vijzelde zijn waarde ook aanzienlijk op. Youness Mokhtar is de enige andere speler die de drie procent overschrijdt en ook hij heeft dat te danken an een dubbelslag.

Het gaat Roda JC Kerkrade nog niet voor de wind in de Eredivisie. De hekkensluiter is als enige nog puntloos en de nederlaag tegen Willem II hakt er flink in. De vier grootste dalers zijn allemaal actief voor de Limburgse club; ook FC Utrecht komt er niet goed van af. De ploeg van Erik ten Hag werd afgedroogd door FC Twente (4-0) en de vier tegendoelpunten zorgen ervoor dat voornamelijk de verdedigers aan waarde moeten inboeten.

Week 6

In de voorlaatste speelronde van de maand is er geen vrijdagavondwedstrijd, dus je hebt tot zaterdag 18.30 uur om transfers door te voeren. Na de vorige speelronde is er in ieder geval voldoende om op te letten. Lukt het Jens Toornstra in de eigen Kuip wel weer om te scoren? Laat Tim Matavz het ook zien in de Johan Cruijff ArenA, of slaat Klaas-Jan Huntelaar toe voor Ajax? En welke doelman heeft de grootste kans om de nul te houden?

Prijzen

Eindig je bovenaan het klassement, dan mag je samen met een persoon naar keuze naar Camp Nou in het seizoen 2018/19, om El Clásico van dichtbij mee te maken. Bovendien biedt Number1 Voetbalreizen iedere maand een maandprijs aan voor de beste speler van de maand. Het gaat daarbij onder meer om het bezoeken van wedstrijden in de Premier League, inclusief vlucht en overnachting!

De app is gratis in de App Store en de Google Play Store te vinden onder de naam Voetbalzone Fantasy Football!