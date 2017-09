‘Frans international gechanteerd met ongepaste uitspraken over Deschamps’

Frankrijk is opnieuw in de ban van een schandaal waarbij een international van les Bleus betrokken is. Layvin Kurzawa deed in een shishalounge kritische en ongepaste uitspraken over bondscoach Didier Deschamps. Met die uitlatingen werd de verdediger van Paris Saint-Germain de afgelopen tijd gechanteerd, zo weet Europe 1 te melden.

Kurzawa deed de uitspraken in een bar in Parijs, waar hij met vrienden was. Het valt niet uit te sluiten dat hij kritisch en ongepast over Deschamps sprak om zijn gezelschap aan het lachen te krijgen, maar iemand nam de uitspraken van Kurzawa op met een mobiele telefoon. Die beelden vielen in verkeerde handen, waardoor de verdediger de afgelopen tijd gechanteerd werd. Criminelen dreigden de beelden openbaar te maken als Kurzawa niet betaalde.

Een tussenpersoon organiseerde een ontmoeting tussen Kurzawa en de criminelen, waarbij de Frans international een bedrag van 100.000 euro in contanten mee moest nemen. De criminelen wilden Kurzawa vervolgens bij het verlaten van zijn huis opwachten, zodat ze hem het geld afhandig konden maken. De verdediger schakelde de politie in om de chantage te kunnen stoppen en zij kregen de afpersers tijdig te pakken.

De politie tapte enkele telefoons af en wist zo drie verdachten te pakken te krijgen. Later werden er nog twee medeplichtigen opgepakt. Van de vijf verdachten, zijn er twee in voorlopige hechtenis genomen in afwachting van de zaak. Het is niet de eerste keer dat een Frans international betrokken raakt in een afpersingszaak. Eerder zou Mathieu Valbuena gechanteerd zijn met een sekstape. Karim Benzema zou in de zaak een rol hebben gehad.