Neymar en Cavani bakkeleien over penalty: ‘Wil niet dat dit een probleem wordt’

Tijdens de wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Olympique Lyon kregen Edinson Cavani en Neymar een discussie over wie de strafschop mocht nemen. Uiteindelijk mocht de Uruguayaan vanaf elf meter aanleggen, maar zijn poging werd gekeerd. Trainer Unai Emery wil dat de twee samen bepalen wie voortaan de strafschoppen neemt.

“De strafschoppen kunnen door een aantal spelers genomen worden, waaronder Cavani en Neymar. Ze zullen een gentleman’s agreement moeten sluiten wie de bal erin schiet. Nu zal er intern een regeling getroffen moeten worden, maar ik denk dat ze allebei goede penaltynemers zijn. Als ze het niet eens worden, zal ik beslissen. Ik wil niet dat dit een probleem in de ploeg wordt”, wordt Emery door de Franse pers geciteerd na afloop van het duel met Olympique Lyon, dat met 2-0 gewonnen werd.

Emery was tevreden met het resultaat van de wedstrijd. “Dit was een verdiende overwinning. Lyon had kansen, maar over de hele wedstrijd gezien waren wij de betere ploeg”, besluit de Spaanse oefenmeester van les Parisiens. Bruno Génésio, trainer van tegenstander Olympique Lyon, was als vanzelfsprekend minder tevreden met het resultaat.

“We vertrekken erg teleurgesteld, want we hadden in mijn ogen meer verdiend”, stelt Génésio. “We hadden genoeg kansen om te scoren, maar maakten twee foutjes. Dat brak ons uiteindelijk op. Toch kunnen we tevreden terugkijken op deze wedstrijd. Als we dit vast kunnen houden, liggen er mooie dingen in het verschiet dit seizoen.”