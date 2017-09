Veltman verdedigt Keizer: ‘Al had mijn moeder voor de groep gestaan’

Ajax liet zondagmiddag in Den Haag voor de tweede keer dit seizoen punten liggen. Tegen ADO Den Haag vergaten de Amsterdammers te scoren, waardoor de thuisploeg in de tweede helft nog op gelijke hoogte kwam. Trainer Marcel Keizer is geregeld het mikpunt van kritiek, maar daar kan aanvoerder Joël Veltman zich nu niet in vinden.

“We scoren gewoon niet, zelfs niet als we één tegen één voor de keeper staan. Daar kan een trainer niks aan doen. Al had mijn moeder voor de groep gestaan”, zegt de verdediger in gesprek met de Volkskrant. Veltman snapte ook niet helemaal dat de remise bij ADO Den Haag uitgebreid gevierd werd. “Mooi voor hen hoor. Maar ze feesten alsof ze de Champions League hebben gewonnen.”

Hakim Ziyech kon na afloop niet geloven dat Ajax niet met drie punten uit de Hofstad vertrok. “Dit kan aan het einde van het seizoen nog pijnlijk worden. Dat hebben we vorig jaar wel gezien. In de rust hadden we 0-4 voor moeten staan. En zelfs na die gelijkmaker hadden we zoveel ruimte en kansen”, zegt de middenvelder tegenover het Algemeen Dagblad.

“Dat we geen Europees voetbal spelen, moet ik vooral ook mezelf kwalijk nemen. Daar heb ik een aandeel in gehad. In die wedstrijden heb ik zelf ook gefaald", vervolgt Ziyech. “Alleen competitie en beker is geen fijn vooruitzicht, maar daar heb ik mee te dealen. Is me eerder bij FC Twente ook gelukt.”