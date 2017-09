‘Fraser botst bij Vitesse met bemoeizuchtige commissaris’

Op sportief gebied gaat het Vitesse voor de wind, maar desondanks dreigt er een conflict te ontstaan binnen de club. Commissaris Valeri Oyf wil zich nadrukkelijk met het technische beleid bemoeien. Dat zorgt volgens de Gelderlander voor irritatie bij trainer Henk Fraser, die niet gediend is van de bemoeienissen.

Oyf vormt met de Oostenrijker Yevgeni Merkel en Henk Parren de Raad van Commissarissen van Vitesse. De Russische Oyf zou echter nadrukkelijk invloed willen uitoefenen op het technisch beleid bij Vitesse en wil de speelwijze én opstelling van de Arnhemmers bepalen. Sinds de aanloop naar de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal (die na strafschoppen verloren werd van Feyenoord) zou Oyf Fraser bestoken met ‘dringende verzoeken’.

De oefenmeester is daar niet van gediend en ergert zich aan de gang van zaken. Fraser ontkent tegenover de Gelderlander niet dat er zaken spelen bij Vitesse. “Maar daarbij wil ik het nu ook laten. Het is nu aan anderen om stappen te ondernemen”, zegt de oefenmeester, die momenteel aan zijn tweede seizoen bij Vitesse bezig is.