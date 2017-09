‘Ik denk dat PSV blij is dat ze hem nog een jaar hebben behouden’

Met elf tegen tien kreeg PSV het zondag nog heel lastig met Feyenoord. Jeroen Zoet moest in de tweede helft een aantal keer in actie komen om een gelijkmaker te voorkomen, bijvoorbeeld bij een krullend schot van Jean-Paul Boëtius. Oud-international Marcel Peeper was eveneens onder de indruk van Zoet.

De 52-jarige oud-linkshalf zegt in De Telegraaf dat de 26-jarige Zoet deze zomer een transfer ambieerde, maar dat-ie er nu wel overheen lijkt te zijn dat die niet is doorgegaan: “Het moet een teleurstelling voor hem zijn geweest dat het niet zover is gekomen. Maar als ik zie hoe hij nu keept, dan gaat hij daar ongelooflijk professioneel mee om.”

“Ik denk dat ze bij PSV heel blij zijn dat ze hem nog een jaar hebben kunnen houden”, aldus Peeper, die het niet eens is met de kritiek dat Zoet te weinig uitstraling zou hebben: “Onzin, het gaat erom dat hij ballen tegenhoudt, enorm belangrijk is voor PSV en punten pakt voor zijn ploeg. Dat doet hij allemaal.”

Zoet werd in verband gebracht met clubs als Benfica, Napoli, Newcastle United, West Ham United, Watford en Crystal Palace, maar er werd geen bod uitgebracht dat in de ogen van PSV hoog genoeg was. “Er zijn afspraken met PSV gemaakt en tot nu toe... Hoe moet ik het netjes zeggen? Het wordt helaas een beetje geblokkeerd. Ik heb ambitie en dat weet iedereen. Maar zolang ik speler van PSV ben, zet ik me in voor PSV”, zei Zoet eind augustus.