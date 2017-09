Keizer erkent: ‘Hij schiet als een komeet omhoog bij Ajax’

Ajax nam Dennis Johnsen in augustus over van sc Heerenveen en betaalde zeker twee miljoen euro. Een hoog bedrag voor een negentienjarige aanvaller die zijn debuut voor de Friezen nog niet eens had gemaakt, maar Johnsen laat bij de beloften van Ajax vrijwel wekelijks zien veel in huis te hebben. Ook Marcel Keizer is onder de indruk.

Johnsen maakte afgelopen vrijdag tegen Helmond Sport zijn tweede doelpunt in vier optredens voor de Amsterdammers en het is nu wachten op zijn kans in het eerste elftal. “Dennis is korter dan een maand bij Ajax en hij schiet als een komeet omhoog”, erkent Keizer in een interview met De Telegraaf.

“Hij heeft inmiddels eenmaal meegetraind bij de eerste selectie. We kijken nu hoe hij zich verder ontwikkelt en of hij mee kan in de concurrentie met de andere buitenspelers.” Johnsen maakte in 2015 de overstap van Rosenborg BK naar Heerenveen en lag er nog tot medio 2018 vast, alvorens Ajax hem naar de Johan Cruijff ArenA besloot te halen.

Na het duel met Helmond werd Johnsen overigens nog geprezen door Hans Kraay jr., trainer van FC Lienden en analyticus van FOX Sports: “Die hebben ze voor 2,4 miljoen weggehaald. Jurgen Streppel (trainer Heerenveen, red.) vertelde me dat hij er heel erg ziek van is. Ik heb hem nog niet in Ajax 1 zien spelen, maar in potentie is hij de beste buitenspeler van Ajax.” Johnsen tekende bij Ajax een contract tot medio 2021.