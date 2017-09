Het Elftal van de Week, in samenwerking met Opta: AZ en Ajax hofleveranciers

Wie waren in het afgelopen Eredivisie-weekend volgens Opta-statistieken de beste spelers op hun positie? Deze week zijn AZ en Ajax hofleverancier van het Elftal van de Week.

GK: Marco Bizot (AZ), statistiek: zeven reddingen - AZ hield voor het eerst de nul in een uitwedstrijd in de Eredivisie sinds 30 oktober 2016.

RV: Joël Veltman (Ajax), statistiek: vier tackles, vier intercepties - Hij maakte zijn laatste vier competitietreffers met het hoofd, waaronder twee tegen ADO Den Haag (ook op 30 augustus 2015).

CV: Thomas Lam (FC Twente), statistiek: drie intercepties, twee schoten op doel - Hij werd de vierde trefzekere Fin voor FC Twente in de Eredivisie, na Mika Lipponen, Antti Sumiala en Fredrik Jensen.

CV: Stijn Wuytens (AZ), statistiek: 109 passes, 7 balveroveringen - De laatste AZ-speler met meer passes in een Eredivisie-duel was Héctor Moreno (110, 29 januari 2011).

LV: Alexander Büttner (Vitesse), statistiek: vijf gecreëerde kansen, elf voorzetten - Hij gaf dit seizoen twintig geslaagde voorzetten, minimaal drie meer dan elke andere Eredivisie-speler.

CM: Jamiro Monteiro (Heracles Almelo), statistiek: 87% passnauwkeurigheid, 8 balveroveringen - Hij was al de derde Heracles-speler die dit seizoen van buiten het strafschopgebied scoorde, na Brandley Kuwas en Paul Gladon.

CM: Rai Vloet (NAC Breda), statistiek: vijf schoten, twee doelpunten - Hij werd de eerste NAC-speler die twee doelpunten in een Eredivisie-duel wist te maken sinds Guyon Fernandez en Adnane Tighadouini op 17 mei 2015.

CM: Hakim Ziyech (Ajax), statistiek: 5 gecreëerde kansen, 101 balcontacten - Hij staat door zijn assist bij de 0-1 nu op honderd goals en assists in de Eredivisie in 137 duels: 51 goals, 49 assists.

RA: Arber Zeneli (sc Heerenveen), statistiek: vijf schoten, drie gecreëerde kansen - Heerenveen verloor nog nooit een duel waarin de aanvaller tot scoren kwam: negen zeges, drie remises.

CA: Etien Velikonja (Willem II), statistiek: vijf schoten, twee doelpunten - De openingstreffer tegen Roda JC in de vijfde minuut was de snelste goal voor de Tilburgers in de Eredivisie sinds april 2016.

LA: Youness Mokhtar (PEC Zwolle), statistiek: vijf schoten, vier gecreëerde kansen - Hij maakte al drie keer de 1-0 dit seizoen, vaker dan iedere andere speler in de Eredivisie.