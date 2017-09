‘Als je mij zo zoent, denk ik dat je een klap tegen je kop krijgt’

FC Twente boekte zondag de eerste zege van het seizoen door FC Utrecht met 4-0 te verslaan. De opluchting is groot in het kamp van de Enschedeërs, vooral bij hoofdtrainer René Hake. “Er staat behoorlijk wat druk op zo'n wedstrijd als je vier keer op rij verliest. Des te mooier is dan de ontlading. Het is geweldig om daar onderdeel van te zijn”, vertelt de oefenmeester tegen FOX Sports.

Oussama Assaidi was verantwoordelijk voor de vierde treffer van de wedstrijd en ‘trakteerde’ zijn coach bij het vieren van het doelpunt met een kus vol op de mond. In gesprek met de NOS wordt hem gevraagd hoe Hake zou reageren als de verslaggever hem ook zou zoenen: “Ik denk dat je een klap tegen je kop krijgt, misschien”, reageert Hake met een lach. "Het was een spontane actie van Ous denk ik. Dat is mooi. Het is een blijk van waardering.”

Ondanks het goede gevoel over de wedstrijd, blijft Hake ook realistisch: "Dit is één wedstrijd. We moeten hier wel vertrouwen uithalen om verder naar boven te kijken. Het van wedstrijd tot wedstrijd bekijken is voor ons op dit moment het beste. De bevestiging heb je dan nodig in de wedstrijden, want daar gaat het om.” De trainer zelf zit voorlopig weer wat steviger in het zadel. "Mijn contract is weer met een week verlengd, hè.”