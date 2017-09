Eigen doelpunten breken Olympique Lyon op tegen PSG

Paris Saint-Germain heeft zondagavond ook de zesde wedstrijd in de Ligue 1 gewonnen. Op eigen veld was de ploeg van trainer Unai Emery met 2-0 te sterk voor Olympique Lyon. PSG wist voor aanvang van de wedstrijd al dat men de koppositie zou behouden, want de Parijzenaren hadden als enige ploeg in de Ligue 1 de eerste vijf competitiewedstrijden van het seizoen weten te winnen. Lyon ging de wedstrijd in als nummer vijf, met elf punten.

De gasten tekenden na zeven minuten voor het eerste gevaar: Memphis Depay, die net als Kenny Tete in de basis begon, zag zijn schot gekeerd worden door Alphonse Areolá. Voor PSG was Neymar het eerst gevaarlijk, maar ook Anthony Lopes voorkwam dat de aankoop van 222 miljoen kon scoren. In een levendige openingsfase liet ook Kylian Mbappé zich zien: de aanvaller werd weggestuurd door Adrien Rabiot, maar Lopes reageerde attent om een grote kans te voorkomen. Grote kansen bleven uit in de eerste helft: een afstandsschot van ex-Ajacied Bertrand Traoré ging naast en ook Edinson Cavani kreeg een kopbal niet tussen de palen. Neymar zag Lopes een minuut voor rust andermaal redding brengen op een schot, waardoor beide ploegen met een 0-0 stand de kleedkamer opzochten.

Daar sta je dan, tegenover Neymar Jr. die van plan is om een akka uit te voeren. Maar Kenny Tete laat niet met zich sollen! Geplaatst door voetbalzone op zondag 17 september 2017

Twee ongewijzigde teams begonnen aan de tweede helft, met dus ook Tete die Neymar gedurende de eerste helft volledig de baas was geweest. Nabil Fekir tekende voor het eerste gevaar na rust, maar zag Areolá redding brengen op zijn schot. De aanvaller van Lyon liet zich verdedigend ook gelden door een overtreding op Neymar te maken net buiten het strafschopgebied. Neymar eiste de vrije trap zelf op en zag Lopes uitstekend redden op zijn poging. Cavani had later zijn vizier in twee instanties ook niet op scherp staan: een eerste poging met het hoofd vond geen net en een schot ging over. Mbappé, die in zijn eerste twee wedstrijden voor PSG trefzeker was geweest, probeerde uit de draai om te scoren, maar de uitblinkende Lopes liet zich wederom niet passeren.

Lyon bleef uitstekend weerstand bieden en kreeg drie kansen in twee minuten tijd: eerst bracht Thiago Silva redding op de lijn voor de thuisploeg en Tanguy Ndombele zag zijn schot tegen de lat gaan. Ex-PSV’er Marcelo kreeg vervolgens van dichtbij een kopkans, maar vond Areolá op zijn weg. Tóch kreeg de Braziliaan na 75 minuten een doelpunt op zijn naam, maar dat doelpunt viel voor hem aan de verkeerde kant van het veld. Na een volley van Cavani verdween de bal via de verdediger in het doel: 1-0. Vijf minuten later kreeg de Uruguayaanse aanvaller dé uitlezen mogelijkheid om de wedstrijd te beslissen na een overtreding van Ferland Mendy op Neymar in het strafschopgebied. Echter, vanaf elf meter zag de spits zijn inzet via Lopes en de later er niet in gaan. De misser van Cavani werd de thuisploeg niet fataal: vier minuten voor tijd verdween de bal via Jérémy Morel, in een poging een schot van Mbappé te blokkeren, in zijn eigen doel en zo liep Lyon tegen de eerste nederlaag van het seizoen aan en bleef PSG na zes wedstrijden nog altijd zonder puntenverlies.