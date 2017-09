Bale stelt zege van Real Madrid veilig na imposante sprint

Real Madrid heeft voor het eerst in de geschiedenis elf uitwedstrijden op rij weten te winnen in LaLiga. De Koninklijke rekende zondagavond met 1-3 af met Real Sociedad en blijft daardoor na vier speelronden in de competitie ongeslagen. Het team van Zinédine Zidane staat met acht punten op de vierde plaats.

Real kwam na negentien minuten op voorsprong in Anoeta: Sergio Ramos controleerde de bal al vallend in het strafschopgebied waarna Borja Mayoral afdrukte. Real scoorde daarmee alweer in zijn 73e officiële wedstrijd op rij en evenaarde daarmee het record van het Santos van Pelé uit 1961-1963. Sociedad gaf zich echter niet gewonnen en kwam na 28 minuten langszij: Kévin Rodrigues volleerde raak na een voorzet van rechtsachter Álvaro Odriozola en Keylor Navas ging daarbij niet vrijuit. Rodrigues maakte zijn eerste doelpunt als profspeler.

WAUW!😍 Wat een sprint en wat een goal van Gareth Bale! Geplaatst door voetbalzone op zondag 17 september 2017

Rodrigues had niet veel later zijn tweede kunnen maken, maar trof de dwarsligger. Real liet vervolgens zien hoe het wel moest en ging na 36 minuten weer aan de leiding: nota bene Rodrigues gleed een voorzet van Mayoral achter zijn eigen doelman. Sociedad beklaagde zich omdat Real eerder een overtreding zou hebben gemaakt, maar de arbiter liet doorspelen. In de tweede helft probeerde Sociedad zich van zich af te bijten en claimde men ook nog even recht te hebben op een strafschop, maar het was Real dat de wedstrijd in haar voordeel besliste.

Nadat Mayoral al op Géroniimo Rulli was gestuit en het zijnet had geraakt, maakte de toch matig spelende Gareth Bale er 1-3 van. De aanvaller sprintte weg na een mooie pass van Isco en liftte de bal over Rulli heen. Sociedad ging opportunistischer spelen, in een 4-2-4-systeem. Het haalde echter niets uit, want de Basken slaagden er niet meer in om het nog spannend te maken en hadden geluk dat een treffer van Marco Asensio vanwege buitenspel werd afgekeurd. Real kan zich nu richten op de thuiswedstrijd tegen Real Betis.