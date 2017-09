Janssen scoort bij eerste Turkse doelpoging: ‘Ik ben erg blij’

Vincent Janssen heeft niet veel tijd nodig gehad om te scoren voor Fenerbahçe. De aanvaller stond zondag voor het eerst in de basis en opende tegen Alanyaspor (1-4 winst) de score met zijn eerste doelpoging. Het betekende de eerste treffer in clubverband voor Janssen sinds 15 april, toen hij tot scoren kwam tegen Bournemouth.

De vijftienvoudig international werd zes minuten voor tijd naar de kant gehaald ten faveure van Roberto Soldado en stond na afloop met een grote grijns de Turkse pers te woord: “Ik ben erg blij. Je wil het voor de club en de fans doen, je wil belangrijk zijn en ik ben blij dat ik vanavond mijn ding hebben kunnen doen”, sprak Janssen.

YES! Vincent Janssen scoort voor Fenerbahçe! ?????? Geplaatst door voetbalzone op zondag 17 september 2017

“Ik ben blij met de prestatie van iedereen, we hebben het goed gedaan. We kwamen snel op 0-1 en daarna werd het wat moeilijker, maar we herstelden nog voor rust de voorsprong en die goal was erg belangrijk. In de tweede helft hebben we professioneel gevoetbald”, klinkt het. Janssen wordt gehuurd van Tottenham Hotspur en ligt daar nog tot medio 2020 vast.