Toornstra mist voor open doel: ‘Is dat een serieuze vraag, ja?’

De teleurstelling was groot bij Feyenoord na de 1-0 nederlaag van de ploeg zondag op bezoek bij PSV. Het was de eerste nederlaag van het seizoen voor de regerend landskampioen, die daarmee de koppositie nu moet delen met AZ en PSV. De verliespartij was onnodig, concludeerden Karim El Ahmadi en Jens Toornstra.

“De eerste twintig minuten begonnen we niet goed en gingen we de duels slap aan. Daarna groeiden we in de wedstrijd, maar kregen we de rode kaart en denk je dat er niets meer te halen valt”, vertelde El Ahmadi aan FOX Sports. “We hebben de gehele tweede helft gedomineerd en kansen gecreëerd; die moesten erin. We hadden elkaar nog gewaarschuwd dat PSV er vanaf het begin op zou klappen en dan geef je zo’n vroeg doelpunt weg. Je ziet dat we reageren, maar dat had niet gehoeven. Kijkend naar de tweede helft is deze nederlaag onnodig.”

Toornstra kreeg in de tweede helft een levensgrote kans op de gelijkmaker, maar schoot de bal van dichtbij hoog over. De middenvelder kreeg de vraag voorgelegd van welke misser hij het meeste baalt: “Is dat een serieuze vraag, ja? Het was een goede actie van Jean-Paul Boëtius en een goede loopactie van mij. De bal stuiterde wat op. Ik moet hem rustiger raken. Dat is balen. Het was een moeilijke bal, maar ik had 'm naar beneden moeten schieten. Dat was m'n grootste kans.”

De 28-jarige middenvelder zag ook positieve punten na de nederlaag: "We hebben de tweede helft echt als een team gespeeld. We gingen voor elkaar door het vuur en waren de bovenliggende partij. Het is zonde dat je jezelf dan niet beloont. Net als woensdag tegen Manchester City was de start dramatisch. Dat wil je gewoon niet. Daarna hebben we er twintig minuten over gedaan om ons in de wedstrijd te spelen. Het is zonde dat je met tien man de rust in gaat."