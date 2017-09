Lukaku reageert op ophef: ‘Het was gewoon een klein dolletje’

Everton had zondag niets in te brengen tegen Manchester United. Na de prachtige 1-0 van Antonio Valencia liep de ploeg van manager José Mourinho in de slotfase van de wedstrijd uit naar een comfortabele 4-0 overwinning. Romelu Lukaku nam de derde treffer voor zijn rekening en na de goal hield de Belg zijn hand bij zijn oor om de fans van Everton uit te dagen. Lukaku zegt echter dat het een onschuldige handeling was.

Henrikh Mkhitaryan zorgde in de 85e minuut voor de 2-0, waarna aangever Lukaku al korte tijd zijn wijsvinger voor zijn mond hield, om aan te geven dat de fans van zijn oude werkgever zich koest moesten houden. Na zijn eigen doelpunt maakte de spits wederom een opvallend gebaar, maar dat was niet provocerend van aard, zo verzekert hij. "Ik bedoel, het was gewoon een goal en ik ben blij met de winst", aldus Lukaku tegenover Sky Sports.

Romelu Lukaku speelde 166 wedstrijden voor Everton Football Club, maar kon hij het niet laten om deze gebaren te maken naar de uitfans... 👀👀 Geplaatst door voetbalzone op zondag 17 september 2017

"Het was gewoon een klein dolletje, nadat ze gejuicht hadden toen ik een vrije trap mis schoot", vervolgt de goaltjesdief, die vond dat United in de eerste helft meer had moeten scoren. "We waren niet klinisch genoeg. Everton maakte het ons lastig op het middenveld en de manager gaf in de rust aanwijzingen hoe we dat moesten oplossen. In de tweede helft had Everton veel controle, maar uiteindelijk bepaalde het kwaliteitsverschil de wedstrijd", besluit Lukaku.