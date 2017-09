De Jong nacht in ziekenhuis: ‘De klap heeft een enorme impact gehad’

Luuk de Jong keerde zondag terug in de basis van PSV in de wedstrijd tegen Feyenoord. Hij profiteerde van de schorsing van Hirving Lozano en mocht in de punt van de aanval beginnen. Zijn wedstrijd duurde echter maar achttien minuten, want na een harde charge van Steven Berghuis moest de spits het veld met een blessure verlaten en hij werd vervangen door Sam Lammers.

“De klap op zijn ribben heeft een enorme impact gehad”, vertelt trainer Phillip Cocu tegen het Eindhovens Dagblad. De Jong moet nu een nacht in het ziekenhuis blijven en Cocu hoopt dat de blessure meevalt, vervolgt hij in gesprek met de NOS. “Hij speelde goed en maakte bij de goal ruimte voor Gastón Pereiro.”

De zege 1-0 van PSV kwam allesbehalve gemakkelijk tot stand. De Eindhovenaren speelden vanwege twee keer geel van Berghuis de hele tweede helft met een man meer, maar hadden desondanks de handen vol aan de Rotterdammers. Cocu is redelijk tevreden, maar houdt een slag om de arm. “Het was een goed weekend voor PSV. Tegen tien man mag je niet in problemen komen. We hebben laten zien dat we er nog niet zijn.”

Jeroen Zoet was in het doel bij PSV de grote uitblinker. "Zeker revanche. Vorige week was minder en vandaag was ik belangrijk”, refereert de goalie aan de 2-0 nederlaag tegen sc Heerenveen. “Maar uiteindelijk doe je het met zijn allen. Ik heb grote kansen gepakt en Feyenoord heeft er een paar gemist. Misschien dwing ik dat wel af. Volgende week tegen FC Utrecht moeten beide helften goed zijn. Maar nu nagenieten van een lekker weekend voor PSV."