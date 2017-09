Marco van Ginkel: ‘Uiteindelijk is de overwinning wel verdiend’

PSV won zondagmiddag met 1-0 in eigen huis van Feyenoord, maar lang niet iedereen is onder de indruk van het spel van de Eindhovenaren dit seizoen tot nu toe. Voetbalzone sprak na afloop met aanvoerder Marco van Ginkel die van mening is dat zijn ploeg op de goede weg is. Op de vraag of de overwinning op de Rotterdammers in eigen huis verdiend was, gaf hij na stevig nadenken een bevestigend antwoord.