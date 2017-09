‘Dat is echt een benenbreker, het is zelfs meer dan een rode kaart’

Antonio Conte vindt dat de puntendeling met Arsenal (0-0) een terechte uitslag is. De Londense clubs stonden zondagmiddag tegenover elkaar en de Italiaanse oefenmeester zag hoe David Luiz vlak voor tijd met rood van het veld werd gestuurd na een charge op Sead Kolasinac. Conte begrijpt niets van de beslissing van arbiter Michael Oliver.

"Over David Luiz… Je weet hartstikke goed dat ik niet graag commentaar wil leveren op de scheidsrechter. Ik deed dat in het verleden niet en nu ook niet. Je moet gewoon zien wat er voor die tackle is gebeurd", doelde Conte in gesprek met Sky Sports op het duel van de Braziliaan met Alexis Sánchez. "We hebben veel respect voor de arbitrage, maar het is gek om het derde duel op een rij met Arsenal met tien man te eindigen."

ROOD! David Luiz raakt Sead Kolašinac vol op de enkel met een onbesuisde tackle! 🚫 Geplaatst door voetbalzone op zondag 17 september 2017

Graeme Souness, oud-middenvelder van onder meer Liverpool, zei dat David Luiz al eerder rood had moeten krijgen nadat hij probeerde een omhaal te maken en daarmee Laurent Koscielny in gevaar bracht. Souness vertelde de overtreding vergelijkbaar te vinden met die van Liverpool-aanvaller Sadio Mané op keeper Ederson Moraes in de wedstrijd tegen Manchester City: "Hij gaat voor de bal, brengt een tegenstander in gevaar en ik denk dat dat gewoon rood is", aldus Souness bij Sky Sports.

Thierry Henry vond de rode kaart van de Braziliaans international terecht. "Hij wilde slim zijn, maar hij werd betrapt. Hij kon terugspelen op de keeper, maar ging de drukte in. Hij had een duel met Alexis Sánchez en vanwege zijn irritatie bij die confrontatie richtte hij zijn frustratie af op Kolasinac." Souness sloot zich aan bij de woorden van de Fransman: "Het is 0-0, hij is gefrustreerd, speelde geen goede wedstrijd, maar dat is echt een benenbreker. Het is zelfs meer dan een rode kaart."