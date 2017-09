Koeman boos op Mourinho : ‘Kom op, wees realistisch’

Manchester United won zondag op overtuigende wijze van Everton (4-0), waardoor the Red Devils in de Premier League de koppositie weer delen met stadsgenoot Manchester City. Ronald Koeman zit echter in de moeilijkheden met Everton en bevindt zich met de club in de onderste regionen van de competitie. Na afloop was de oefenmeester niet blij met het resultaat tegen United én de opmerkingen van José Mourinho.

"Dat is voetbal. Soms krijg je meer dan je verdient en vandaag verdienden we meer dan we kregen", zei Koeman na afloop van de wedstrijd tegenover Sky Sports. "Ashley Williams maakte een grote fout bij de 1-0, toen was het afgelopen. Wat ik zag van mijn team maakte mij blij, blijer dan dat ik afgelopen donderdag was (3-0 verlies tegen Atalanta in de Europa League, red.)."

"Dit resultaat verdienden we niet. Je moet klinisch zijn in het voetbal en United liet dat vandaag zien", aldus de Nederlander, die baalde van de opmerking van Mourinho dat Everton bij de beste clubs van Engeland moet horen aangezien the Toffees afgelopen zomer veel geld hebben uitgegeven. "Hij zegt dat Everton 160 miljoen euro heeft uitgegeven en dat wij voor de top vier moeten gaan. Kom op, wees realistisch", zo besloot Koeman.

Mourinho was blij met het behaalde resultaat op Old Trafford en vindt dat Everton pech heeft met het speelschema: “Om nu steeds tegen de top vijf uit te komen, is niet eerlijk voor hen”, aldus de Portugees, die tevreden is over Romelu Lukaku: “Van mij voelt hij geen druk. Hij weet dat ik helemaal tevreden over hem ben, dus hij hoeft geen zelfvertrouwen te verliezen.” Mourinho wilde verder niets kwijt over de blessure van Paul Pogba: “Ik weet niet of het twaalf weken of twaalf dagen is… Elk gehoorde gerucht is klopt niet. Pas over een week weten we namelijk meer.”