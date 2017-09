‘Hopelijk komt hij in vorm om het het Klaas weer moeilijk maken’

Klaas-Jan Huntelaar kreeg zondagmiddag de voorkeur boven Kasper Dolberg in de spits bij Ajax. Marcel Keizer gunde de 34-jarige aanvaller het vertrouwen nadat hij vorig weekend tegen PEC Zwolle met twee treffers een groot aandeel had gehad in de 3-0 zege. Op bezoek bij ADO Den Haag kon Huntelaar niet voorkomen dat Ajax puntenverlies leed (1-1).

“Uiteraard hebben we met beide spelers en ook met hen samen gezeten. Kasper was natuurlijk eerste spits voorafgaand en voor mijn gevoel is hij dat nog steeds, alleen Klaas heeft het nu gewoon goed gedaan en Kasper zit wat minder in zijn vel”, vertelt Keizer in gesprek met de NOS. “Nu heeft hij even één of twee weken dat hij aan de kant zit, hopelijk komt hij in zijn vorm terug en kan hij het Klaas weer moeilijk maken.”

"Het is niet zo dat we tevreden waren over vorige week, op de eerste twintig minuten na. Maar het blijft zeker een optie om het met beiden te proberen, maar dat moeten we wel iedere keer per tegenstander bekijken.” Dolberg mocht zondag vijf minuten voor tijd nog invallen, maar ook hij wist Ajax niet aan de zege te helpen. De Amsterdammers staan na vijf wedstrijden zesde in de Eredivisie, met twee punten achterstand op koplopers Feyenoord, AZ en PSV.