‘PSV viel me eerlijk gezegd tegen en ik vond het tijdrekken opvallend’

Feyenoord verloor zondagmiddag van PSV in Eindhoven (1-0). PSV kwam sterk uit de startblokken en zag hoe Steven Berghuis al in de eerste helft moest inrukken met een rode kaart. In de tweede helft waren het echter de Rotterdammers die met tien man de beste kansen kregen. Voetbalzone sprak na afloop onder meer met Kevin Diks en Jens Toornstra die beiden van mening waren dat Feyenoord recht op meer had gehad.