Toornstra: ‘Ik denk dat Michiel heel goed gespeeld heeft de eerste helft’

Feyenoord verloor zondagmiddag met 0-1 op bezoek bij PSV en zag eerder in de week Manchester City met 0-4 winnen in De Kuip. Na het duel in Eindhoven wilde Jens Toornstra de oorzaak van de povere resultaten niet leggen bij de afwezigheid van Nicolai Jörgensen en vond hij Michiel Kramer de rol van stand-in prima vervullen.