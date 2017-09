Borussia Dortmund profiteert optimaal van videoscheids en verslaat Köln

Borussia Dortmund is na vier speelronden in de Bundesliga gedeeld koploper. Op eigen veld was de ploeg van trainer Peter Bosz zondagavond met 5-0 te sterk voor FC Köln. Dortmund moet de koppositie delen met Hannover 96, maar op doelsaldo staat men eerste. Die Borussen scoorden al tien keer en kregen geen enkele treffer tegen. Köln blijft puntloos laatste.

Beide ploegen kwamen midweeks in actie in Europees verband. Dortmund ging op bezoek bij Tottenham Hotspur in het kader van de Champions League en verloor met 3-1. Ook Köln reisde af naar Londen, waar een dag later Arsenal de tegenstander was in de Europa League. Ook hun wedstrijd ging met 3-1 verloren. Van enige vermoeidheid aan de kant van de thuisploeg was geen sprake, want binnen twee minuten stond de 1-0 op het bord in het Signal Iduna Park. Een goede actie over de rechterflank van Andriy Yarmolenko stond aan de basis van de openingstreffer: de Oekraïner hield uitstekend overzicht en bracht Maximilian Philipp in stelling, die de 1-0 aan kon tekenen. De treffer van de Duitser na 1:53 was de snelste treffer van Dortmund sinds april 2013, toen Marco Reus na 32 seconden trefzeker was geweest.

Dortmund was in de eerste helft de dominante ploeg en kreeg via Pierre-Emerick Aubameyang de mogelijkheid om de voorsprong te verdubbelen, maar Timo Horn kon een inzet van de spits uit Gabon met een hand net uit zijn doel tikken. Toch stond er halverwege een, discutabele, stand van 2-0 op het scorebord. Sokratis Papastathopoulos ging na een hoekschop het duel in de vijf meter aan met Horn en leek daarbij te duwen en de bal verdween vervolgens in het doel. Echter, scheidsrechter Patrick Ittrich keurde de treffer af, maar raadpleegde wel de videoscheidsrechter. De videoscheidsrechter keurde de treffer wél goed en zo kreeg de Griekse verdediger de treffer toch nog op zijn naam.

Na 59 minuten moest de videoscheids wederom in actie komen: na een voorzet vanaf links kopte Philipp de bal op de hand van Lukas Klünter. Het voorval ontging de arbitrage, maar de videoscheidsrechter kende een strafschop toe. Aubameyang ontfermde zich over het buitenkansje en stuurde Horn de verkeerde hoek in: 3-0. Een minuut later was het weer raak: op een voorzet van Lukas Piszczek gleed Aubameyang de 4-0 binnen. Twintig minuten voor tijd werd het leed nog groter voor Köln: Mahmoud Dahoud bediende vanaf het strafschopgebied Philipp en de 23-jarige maakte zijn tweede doelpunt van de wedstrijd. Komende woensdag komt Bosz wederom in actie met zijn ploeg als het op bezoek gaat bij nummer acht Hamburger SV. Köln krijgt bezoek van Eintracht Frankfurt.