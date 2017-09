De Jong baalt van keuze Keizer: ‘Dat is aan de trainer’

Ajax speelde zondag met 1-1 gelijk tegen ADO Den Haag en daardoor verloor de ploeg van trainer Marcel Keizer twee dure punten in de strijd om de landstitel. Frenkie de Jong kreeg een basisplaats bij de Amsterdammers en daar was de middenvelder blij mee, aangezien hij niet altijd mag rekenen op een plekje in de basisopstelling. De Jong baalt er echter van dat hij tegen ADO werd gewisseld.

Keizer koos zondag tegen ADO voor een 4-3-3 systeem, terwijl Ajax vorige week met een 4-2-4-opstelling voor de dag kwam tegen PEC Zwolle. De Jong zegt dat het hem weinig uitmaakt wat het systeem is: "Als ik speel, maakt het me niet uit in wat voor systeem. We spelen bij Ajax. De gedachte is altijd om te voetballen, het maakt niet uit in welk systeem we spelen. We kunnen in het veld aanvoelen waar we moeten lopen. Dat is niet afhankelijk van een systeem."

De Jong werd in de tweede helft naar de kant gehaald ten faveure van Lasse Schöne, tot teleurstelling van de jongeling zelf: "Dat is aan de trainer. Of ik het snapte? Ja, ik snapte het wel", aldus De Jong na afloop van de wedstrijd in gesprek met Voetbal Inside. "Natuurlijk baal je als je gewisseld wordt. Het zou niet goed zijn als je er met een lachend gezicht uitgaat. Ik snapte de keuze van Keizer, maar toch baalde ik."