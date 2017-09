Teleurgestelde Berghuis betuigt spijt: ‘Ik laat het team in de steek’

Feyenoord verloor zondag met 1-0 van PSV door een vroege goal van Gastón Pereiro, waardoor de Eindhovenaren nu evenveel punten in de Eredivisie hebben als de ploeg van Giovanni van Bronckhorst. De Rotterdammers moesten de tweede helft met tien man spelen, aangezien Steven Berghuis vlak voor rust met twee gele kaarten vroegtijdig mocht douchen. De aanvaller betuigt na afloop van het verloren duel spijt.

"Het lijkt me logisch hoe ik hier sta, ik baal enorm", zegt een teleurgestelde Berghuis in gesprek met FOX Sports. "Ten eerste naar Luuk (de Jong, red.), ik raak heel lelijk met mijn knie zijn ribben. Ik was er wel van slag van. Mijn tweede gele kaart gebeurt normaal niet (vasthouden van Jorrit Hendrix, red.) en mag ook niet gebeuren, maar ik doe het wel. Vervelend, vooral voor het team."

Steven Berghuis was duidelijk niet blij toen hij van het veld moest en kreeg het verbaal nog even aan de stok met een fan... Geplaatst door voetbalzone op zondag 17 september 2017

"Ik laat het team in de steek", vervolgt Berghuis. "Dit is mijn eerste of tweede rode kaart. Een uitwedstrijd tegen PSV is met elf spelers al lastig, met tien helemaal. Ik ben wel trots op die gasten. Ze hebben goed gespeeld in de tweede helft, heel knap." Ook Van Bronckhorst was blij verrast dat Feyenoord met een man minder kansen creëerde. "We hebben in de tweede helft goed gespeeld met tien man. PSV heeft geen kans gehad. We durfden te voetballen met tien man. In de eerste helft hadden we dat niet."

Michiel Kramer werd in de rust naar de kant gehaald door Gio. "Die wissel had puur te maken met de rode kaart. Michiel is een aantal keren goed beschikbaar geweest als aanspeelpunt waardoor we konden voetballen. Je weet dat je achteruit gedrukt gaat worden in de tweede helft, dat probeerden we zo te bespelen. Met Bilal Basacikoglu als tweede spits kwamen er meer kansen. Er had wel meer ingezeten", concludeert de trainer.