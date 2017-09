Balotelli schiet ongenadig hard raak voor Nice; Sneijder ontbreekt opnieuw

OGC Nice heeft zondag af weten te rekenen met Stade Rennes. Het team van trainer Lucien Favre had aan een doelpunt van Mario Balotelli genoeg om met drie punten te vertrekken uit Roazhon Park. Nice staat nu met negen punten uit zes speelronden op de achtste plaats in de Ligue 1.

Wesley Sneijder ontbrak vanwege een enkelblessure in de wedstrijdselectie van Nice en zag hoe zijn medespelers in de eerste helft grote moeite hadden om tot kansen te komen. De beste mogelijkheid was voor Alassane Pléa, die na een half uur werd bediend door Christoph Jallet, maar niet kon afronden. Even later kreeg Pléa een nieuwe mogelijkheid, maar na een mooie bal van Jean Michaël Seri stuitte hij op doelman Tomas Koubek.

?? Mario Balotelli - Official dit seizoen: ??6 wedstrijden

??5 doelpunten

??1 assist Geplaatst door voetbalzone op zondag 17 september 2017

In de tweede helft zette Stade Rennes meer aan en leek het wachten op de 1-0, maar het enige doelpunt van de wedstrijd viel aan de andere kant van het veld. Balotelli werd na 79 minuten weggestuurd door Pléa en hamerde op geweldige wijze binnen: 0-1. De Italiaan werd vier minuten later vervangen door Ignatius Ganago en zag vanuit de dug-out hoe Nice de voorsprong met succes verdedigde.