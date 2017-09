Vitesse geen koploper na late gelijkmaker VVV-Venlo

Vitesse heeft zondag verzuimd om gedeeld koploper in de Eredivisie te worden. De Arnhemmers speelden zondag in eigen huis met 1-1 gelijk tegen VVV-Venlo. Vitesse staat zodoende vijfde na vijf wedstrijden, met twee punten achterstand op koplopers Feyenoord, AZ en PSV. VVV staat met acht punten op de negende plek.

Het was clubtopscorer Tim Matavz die voor het eerste gevaar van de wedstrijd zorgde: na een voorzet van Milot Rashica, donderdag de grote uitblinker in de Europa League-wedstrijd tegen Lazio (2-3 verlies), schoot de spits van Vitesse op doelman Lars Unnerstall. De Duitser stond enkele minuten later weer op de goede plek na een kopbal van Bryan Linssen. Na 23 minuten was de ex-speler van Schalke 04 geklopt na een hard schot van Rashica, dat door de benen van de goalie ging, maar een treffer leverde het niet op. Net binnen het half uur lieten de gasten zich voor het eerst zien, toen Clint Leemans de bal een meter over schoot.

Vitesse was in de eerste helft de bovenliggende ploeg, maar wist dat te vertalen in doelpunten. De precisie ontbrak bij de ploeg van Henk Fraser: zo kwam een voorzet net niet aan bij Matavz en schoot Linssen rakelings naast op aangeven van Foor. Bij een stand van 0-0 zochten beide ploegen de kleedkamer op. Twee minuten na de thee was het wel raak: Matavz, die in de voorgaande vier Eredivisiewedstrijden vier keer trefzeker was geweest, schoot de bal beheerst in de hoek van het doel: 1-0. Een antwoord van VVV volgde via een schot van Ralf Seuntjens, maar zijn inzet verdween in de handen van Remko Pasveer.

Geleidelijk namen in de tweede helft de kansen af. Toch verscheen VVV na een uur spelen weer voor het doel van Pasveer. Torino Hunte speelde zichzelf vrij met een goede kapbeweging, maar zijn schot werd een prooi voor Pasveer. Vitesse kon ook nauwelijks meer gevaarlijk worden; een poging vanaf de middenlijn van Linssen bleek het enige hoogtepunt te zijn. Zeven minuten voor tijd ontsnapte de thuisploeg aan de gelijkmaker, maar Matt Miazga voorkwam de treffer. In de laatste minuut van de wedstrijd zou de 1-1 toch volgen: VVV kreeg een strafschop toegekend van scheidsrechter Dennis Higler en Leemans faalde niet vanaf elf meter en hielp zijn ploeg zodoende aan een punt.