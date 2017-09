PSV klopt tiental van Feyenoord met pijn en moeite

De Eredivisietopper tussen PSV en Feyenoord is zondagavond gewonnen door de Eindhovenaren: 1-0. Gastón Pereiro maakte het enige doelpunt in het Philips Stadion waardoor PSV nu voor het eerst sinds december 2005 veertien thuiszeges op rij heeft weten te boeken in de Eredivisie. Feyenoord gaat na vijf speelronden nog wel aan kop, maar moet de eerste plaats delen met Vitesse, PSV en AZ.

PSV maakte voor het eerst sinds 1991 binnen twee minuten een competitiedoelpunt tegen Feyenoord: Pereiro knalde een voorzet van Jürgen Locadia hard binnen. De Uruguayaan betaalde het vertrouwen van Phillip Cocu daarmee terug, want hij mocht weer eens starten en verder werd de geschorste Hirving Lozano vervangen door Luuk de Jong. Dat waren niet de enige wijzigingen in de opstelling van PSV, want Cocu slachtofferde Kenneth Paal en Derrick Luckassen ten faveure van Joshua Brenet en Daniel Schwaab. De coach zal in ieder geval tevreden zijn geweest over de beginfase, want die was al een stuk beter dan vorige week zondag tegen sc Heerenveen (2-0 verlies).

PSV domineerde, maar deed daar te weinig mee. Jorrit Hendrix, Locadia en Marco van Ginkel lieten kansen liggen en aan de andere kant redde Jeroen Zoet op een inzet van Steven Berghuis en raakte Jens Toornstra de kruising. Door de minimale marge bleef het spannend, maar na 44 minuten pakte Berghuis opeens zijn tweede gele kaart en liet hij zijn medespelers daarmee in de steek. PSV had daarvoor overigens al op 2-0 kunnen komen, maar Locadia raakte toen de paal. De aanvaller stond toen al niet meer met Luuk de Jong op het veld; laatstgenoemde liep een ribblessure op na een onbesuisde actie van Berghuis en werd in de ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis.

Giovanni van Bronckhorst greep in de rust in: Michiel Kramer werd geslachtofferd ten faveure van Sofyan Amrabat. Of het door die mutatie kwam is niet duidelijk, maar Feyenoord begon wel goed aan de tweede helft en was na een klein uur zelfs dicht bij de gelijkmaker toen Zoet in actie moest komen op een kopbal van Eric Botteghin. Ook Toornstra deed een poging om te scoren, maar ook de middenvelder stuitte op de keeper. In een poging de grip op de wedstrijd terug te krijgen, greep Cocu in: hij haalde Steven Bergwijn naar de kant en liet Bart Ramselaar invallen. PSV liep echter steeds verder achteruit.

Met tien tegen elf maakte Feyenoord het de gastheer nog erg lastig en men had eigenlijk ten minste één keer moeten scoren: Zoet redde katachtig op een krullend schot van Jean-Paul Boëtius en laatstgenoemde bood Toornstra na zeventig minuten een niet te missen kans. Zo’n mogelijkheid leek het in ieder geval te zijn, maar Toornstra presteerde het de bal voor een leeg doel over te schieten. In de laatste twintig minuten kreeg Feyenoord nog één goede kans om er 1-1 van te maken: Amrabat schoot vanuit de tweede lijn naast. Het Eindhovense publiek morde, maar slaakte na het laatste fluitsignaal een zucht van verlichting.