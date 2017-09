Beugelsdijk zegt sorry tegen Ziyech: ‘En na de wedstrijd nog een keer’

Tom Beugelsdijk ging tijdens het duel tussen ADO Den Haag en Ajax (1-1) een aantal keer over de schreef. De mandekker van de thuisploeg maakte een paar forse overtredingen, waar ook Hakim Ziyech het slachtoffer van was. Beugelsdijk gaf na afloop in gesprek met FOX Sports aan dat hij een paar keer zijn excuses heeft aangeboden.

“Ik zat wel een paar keer tegen het randje aan”, erkent de verdediger van ADO. “Bij Ziyech kwam ik eerlijk gezegd ook te laat. Dat was niet de bedoeling - tenminste, het was niet de bedoeling om hem zo te raken. Ik heb ook mijn excuses aangeboden. Het was een terechte gele kaart. Ik bood gelijk mijn excuses aan en na de wedstrijd nog een keer. Ik vind het een goede voetballer, dus respect."

Ajax was zondagmiddag voor rust oppermachtig en kwam via Joël Veltman verdiend op voorsprong. Hij scoorde op aangeven van Ziyech. Na rust knokte ADO zich in de wedstrijd en kwam het op gelijke hoogte door een doelpunt van Bjorn Johnsen. "We begonnen niet met de juiste instelling aan de tweede helft. Als je zo knullig balverlies lijdt, dan ben je er gewoon met je koppie niet bij", reageerde Ajax-trainer Marcel Keizer.