ADO vreest voor zware blessure Kishna: ‘Het ziet er niet goed uit’

Ricardo Kishna speelde zondag zijn tweede wedstrijd voor ADO Den Haag. De aanvaller kwam na 56 minuten binnen de lijnen voor Elson Hooi, maar raakte al gauw geblesseerd en werd na 77 minuten vervangen door Melvyn Lorenzen. De huurling van Lazio verstapte zich en kreeg last van de knie die al zo veel te verduren heeft gekregen.

Alfons Groenendijk vreest dan ook een zware blessure voor de 22-jarige Kishna, zo liet hij na afloop van het duel met Ajax (1-1) weten aan de NOS: “Ik ben geen arts, het is altijd afwachten. Maar de vrees voor een zware blessure is er wel. In dat geval is het een verloren dag.”

Een fitte Kishna is volgens de trainer een absolute ‘meerwaarde’ voor ADO: “Zowel binnen als buiten het veld. Laten we daarom hopen dat het meevalt. We hadden grote plannen met hem. Het ziet er op het eerste gezicht niet goed uit.” Kishna heeft mogelijk zijn kruisband afgescheurd en gaat maandag naar het ziekenhuis om een MRI-scan te laten maken.