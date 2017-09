Keizer baalt van instelling: ‘Dan ben je er gewoon met je koppie niet bij’

Ajax leek zondag een gemakkelijke middag tegemoet te gaan, want ADO Den Haag werd in de eerste helft bij vlagen weggespeeld, maar toch werd het 1-1 in het Cars Jeans Stadion. Marcel Keizer baalde na afloop dan ook als een stekker.

De trainer zei voor de camera van FOX Sports ‘teleurgesteld’ te zijn over de manier waarop Ajax aan de tweede helft begon: “We creëren veel kansen, alleen maken we op dit moment heel moeilijk doelpunten. Daardoor speel je hier gelijk, al voelt het als verlies.

“We begonnen niet met de juiste instelling aan de tweede helft. Als je zo knullig balverlies lijdt, dan ben je er gewoon met je koppie niet bij. Als je speelt als voor rust, dan ga je door met hetzelfde. Ook dan moet je telkens de vrije man vinden; dat konden we niet. Wij moeten dit gewoon beter doen.”

Hakim Ziyech sloot zich bij de woorden van Keizer aan en constateerde dat Ajax ‘niet scherp genoeg’ was: “Het is gemakzucht. Vanwege een goede eerste helft dachten we: het komt wel goed. Zij gaan er dan in geloven. Dit hoort niet bij een Nederlandse topclub. Absoluut niet.”