Kalinic goud waard voor Milan; genadeloos Napoli verpest debuut Armenteros

AC Milan en Napoli hebben zondag allebei een overwinning geboekt in de Serie A. De Milanezen ontdeden zich voor rust van Udinese, dankzij twee doelpunten van Nikola Kalinic: 2-1. Collega-spits Samuel Armenteros kende een minder memorabele middag: hij debuteerde bij Benevento en ging met de promovendus met 6-0 onderuit in Napels. Daardoor heeft Napoli twaalf punten uit vier wedstrijden en is het koploper.

AC Milan - Udinese 2-1

Tot de vernedering bij Lazio (4-1) van vorige week had Milan alle officiële duels van dit seizoen gewonnen. Die nederlaag werd donderdag al weggespoeld op bezoek bij Austria Wien (1-5) en ook tegen Udinese won de ploeg van Vincenzo Montella. Na tien minuten dacht Udinese echter op voorsprong te komen via Kevin Lasagna, maar na toepassing van de videoscheidsrechter bleek dat de spits buitenspel stond toen hij werd gelanceerd. Het was vervolgens Kalinic die de score opende, door de bal van dichtbij binnen te werken na een goede combinatie met Davide Calabria.

Udinese kwam toch langszij, nadat Lasagna de bal plots kreeg aangeleverd van Milan-verdediger Alessio Romagnoli na een dramatische pass. Lang kon Udinese niet genieten van de gelijke stand, want na een hoekschop kreeg Kalinic de bal met veel moeite achter keeper Simone Scuffet. In de tweede helft kreeg Milan kansen op meer. Een kopbal van Romagnoli dwong Scuffet tot een goede redding en Hakan Çalhanoglu schoot naast.

Napoli - Benevento 6-0

Voor het eerst in dertig jaar stonden beide ploegen weer tegenover elkaar in de Derby di Campania. Het duel tussen Napoli en Benevento staat bekend als een vriendelijke derby waarbij supporters van beide teams elkaar in hun waarde laten, maar dat was voor Napoli geen reden om zich in te houden. Voor rust liep de komende Champions League-opponent van Feyenoord uit naar een 4-0 voorsprong. Allan, Lorenzo Insigne, Dries Mertens en José Callejón sloegen voor rust toe. Het was eenrichtingsverkeer en na de onderbreking maakte Mertens er vanaf de strafschopstip 5-0 van na een overtreding op hemzelf. Vlak voor tijd kreeg de gastheer opnieuw een penalty en maakte Mertens zijn derde.