Ajax zakt na rust door het ijs en laat dure punten liggen in Den Haag

Ajax heeft zondagmiddag dure punten verspeeld in de strijd om het kampioenschap. Op bezoek bij ADO Den Haag leek er na 45 minuten geen vuiltje aan de lucht voor de ploeg van trainer Marcel Keizer en kwam het nog op voorsprong via Joël Veltman. Na rust zette ADO Den Haag aan en kwam het op gelijke hoogte door een doelpunt van Bjorn Johnsen. Ajax kreeg in de slotfase nog grote kansen, maar de bal wilde er niet in.

Waar Keizer tegen PEC Zwolle nog koos voor Klaas-Jan Huntelaar en Kasper Dolberg in de basis, verscheen zondagmiddag alleen Huntelaar aan de aftrap. De bezoekers waren heer en meester in de eerste 45 minuten. Met een uitstekend spelende Frenkie de Jong opererend voor het hart van de verdediging werd ADO overlopen en was het wachten op de 0-1. Grote kansen waren er voor Justin Kluivert, Huntelaar en Amin Younes, maar de score werd geopend door aanvoerder Veltman. Een indraaiende vrije trap werd door de rechtsback tegendraads tegen de touwen gekopt.

De voorsprong was dik verdiend en Ajax had het aan zichzelf te wijten dat het niet met een ruimere voorsprong de rust in ging. De thuisploeg had niets in te brengen. Dat was na rust anders. ADO kwam een stuk feller uit de kleedkamer en gesteund door het fanatieke publiek ging de ploeg van trainer Alfons Groenendijk op jacht naar de gelijkmaker. Ajax had het moeilijk en kwam niet meer in zijn spel. Invaller Erik Falkenburg was er na een uur spelen dicht bij. De lat stond de 1-1 in de weg.

Invaller Ricardo Kishna zou het veld per brancard verlaten.

De druk van ADO hield aan en Ajax kon alleen maar tegenhouden. Het was wachten op de gelijkmaker en deze viel twintig minuten voor tijd te noteren. Sheraldo Becker hield een mislukte voorzet van Falkenburg binnen en legde af op Johsen, die optimaal profiterende van de slapende Ajax-achterhoede en van dichtbij snoeihard de gelijkmaker binnenwerkte. André Onana was kansloos. Vlak na de gelijkmaker was er een triest moment voor Ricardo Kishna. Even na zijn invalbeurt leek hij zijn knie te verdraaien en verliet hij het veld per brancard.

Met nog vijf minuten op de klok greep Keizer in en bracht hij Dolberg in de ploeg ten koste van Mitchell Dijks. Maar ook met de Deense spits in de ploeg wist Ajax de drie punten niet te pakken. Huntelaar kreeg nog een honderd procent kans. Op aangeven van Ziyech speelde hij zichzelf vrij en schoot hij van dichtbij hard op de vuisten van doelman Robert Zwinkels. In blessuretijd kwam ADO goed weg nadat Huntelaar, Dolberg, Younes en Neres de bal er vanuit een bizarre scrimmage niet in kregen.