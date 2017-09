Topper tussen Chelsea en Arsenal kent geen winnaar; David Luiz pakt rood

Chelsea en Arsenal hebben elkaar zondagmiddag in evenwicht gehouden. Op Stamford Bridge kwam geen van beide ploegen tot scoren: 0-0. In de eerste helft had Arsenal de beste kansen en na de onderbreking waren de mogelijkheden vooral voor Chelsea, maar de afronding liet te wensen over. Chelsea, dat met tien man eindigde door een rode kaart voor David Luiz heeft nu tien punten verzameld in vijftien wedstrijden; bij Arsenal staat de teller op zeven.

Chelsea startte zonder de van een blessure teruggekeerde Eden Hazard, terwijl Alexis Sánchez en Mesut Özil niet fit genoeg waren om bij Arsenal te starten. Voor rust vielen geen doelpunten, maar goede kansen waren er zeker wel. Het eerste kwartier was voor Chelsea en de thuisploeg leek al gauw in het eigen spel te komen. Toch kwam Arsenal steeds beter in de wedstrijd en dat leidde onder meer tot een kopkans voor Danny Welbeck en een schot van Alexandre Lacazette, dat gekeerd moest worden door Thibaut Courtois.

Aan de overzijde liet Pedro na om Chelsea op voorsprong te schieten. Cesc Fàbregas stuurde de aanvaller weg, maar oog in oog met Cech produceerde Pedro een zwak schot. Met de benen pareerde de keeper de inzet. Uitgespeelde kansen waren vervolgens spaarzaam. Granit Xhaka en Laurent Koscielny probeerden het zonder succes van afstand voor Arsenal, maar enkele minuten voor rust volgden de grootste kansen voor de bezoekers. Aaron Ramsey baande zich langs drie verdedigers een weg richting het strafschopgebied en trof vervolgens de paal. In de rebound volleerde Lacazette naast.

De twee grote missers zorgden ervoor dat de ruststand 0-0 was, maar behalve het gebrek aan zorgvuldigheid had Arsène Wenger wel reden om tevreden te zijn. Cech had kort na de onderbreking geen moeite met een schot van Willian. Het tempo lag laag in de tweede helft. Geen van beide ploegen maakte indruk met het combinatiespel; de enige doelpogingen waren van de thuisploeg. Het was dan ook verrassend dat Shkodran Mustafi een kwartier voor tijd scoorde namens Arsenal. De verdediger kopte raak na een indraaiende vrije trap van Xhaka, maar de treffer werd terecht afgekeurd wegens buitenspel.

Het leek steeds meer een wedstrijd te worden die afhankelijk was van een ingeving van een van de sterspelers. Invaller Hazard kon daar elf minuten voor tijd voor zorgen toen hij naar binnen kapte, maar Cech plukte zijn gevaarlijke schot uit de lucht. Fàbregas mikte vervolgens naast het doel van de Tsjech. Het slotoffensief van Chelsea kwam echter ten einde toen David Luiz een onbesuisde overtreding beging. Hij raakte de enkel van Sead Kolasinac en mocht meteen inrukken. Doelpunten vielen er niet meer in het restant van de slotfase.