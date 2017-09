FC Twente verrast in eigen huis en legt FC Utrecht op de pijnbank

FC Twente heeft zondag op overtuigende wijze de eerste punten van het seizoen gepakt. De ploeg van de geplaagde René Hake maakte er in eigen huis liefst vier tegen FC Utrecht: 4-0. Drie treffers vielen voor rust; na de onderbreking zorgde Oussama Assaidi voor de eindstand. Het was voor Twente de eerste competitiezege sinds 15 april tegen NEC (3-0).

Het was opvallend dat Twente na zeventien minuten op een 2-0 voorsprong stond, want Utrecht was veel feller in de eerste minuten. Zakaria Labyad kreeg al na ongeveer een halve minuut een uitstekende kans om de bezoekers aan de leiding te helpen, maar schoot uit kansrijke positie over. Gyrano Kerk kon vervolgens bijna profiteren na een defensief misverstand bij de thuisploeg. Het leek erop dat Twente nog wakker moest worden, maar daar zorgden de vroege kansen wel voor. Na acht minuten was het Tom Boere die de score opende.

De bal viel na een pass van Peet Bijen over de Utrechtse defensie heen, waarna Boere de uitgekomen keeper David Jensen verschalkte met een subtiel lobje. Het duurde niet lang voordat het ook 2-0 werd in de levendige openingsfase. Verdediger Thomas Lam knikte raak in de verre hoek na een corner van Michael Liendl. Twente bleef aanzetten: een schot van Assaidi in de korte hoek was nog een prooi voor Jensen, maar op fortuinlijke wijze viel toch de 3-0. Scheidsrechter Jochem Kamphuis speelde daarbij een hoofdrol.

De arbiter liep Sander van de Streek in de weg toen de middenvelder van Utrecht druk wilde zetten op Liendl. De Oostenrijker had daardoor vrij baan en vond Boere, die op zijn beurt een slimme pass gaf aan Luciano Slagveer. Die schoof de bal onder de uitgekomen Jensen door en maakte zijn eerste doelpunt voor Twente. Via Boere werd het bijna 4-0, maar dat bleef de bezoekers voor rust bespaard. In de tweede helft gaf Utrecht noodgedwongen wat meer ruimte prijs in de achterhoede.

De bezoekers kregen via Labyad een kans op de 3-1, maar diens vrije trap zeilde de bal rakelings langs het doel van Brondeel. Een combinatie tussen Haris Vuckic en Boere leverde de spits aan de overzijde een honderd procent kans op, maar hij knikte recht op Jensen. Een kwartier voor tijd werd het toch 4-0. Kort nadat een doelpunt van Slagveer werd afgekeurd wegens buitenspel, was het Assaidi die de vierde maakte. De uitblinker slalomde door het zestienmetergebied en schoof de bal in de verre hoek.