Real Madrid legt na Isco en Marcelo derde international vast tot 2022

In navolging van Marcelo en Isco verlengt ook Dani Carvajal zijn contract bij Real Madrid. De rechtervleugelverdediger is akkoord met de Koninklijke over een nieuwe verbintenis die hem tot medio 2022 in Estadio Bernabéu houdt. Dat heeft Real zondagmiddag bekendgemaakt.

De vorige verbintenis van de Spaans international liep tot de zomer van 2020. Real Madrid is tevreden over de prestaties van de international en heeft hem derhalve een nieuw contract aangeboden. Maandagmiddag zet Carvajal zijn handtekening onder zijn nieuwe verbintenis.

Carvajal heeft zich in de afgelopen seizoenen ontwikkeld tot basisspeler en mag zich ook onder trainer Zinédine Zidane vaste basiskracht noemen. Door zijn ontwikkeling in Madrid is hij ook een zekerheidje in de nationale ploeg van Spanje.