Palace stelt ook zonder De Boer teleur: ‘Een droombaan bestaat niet’

Het ontslag van Frank de Boer heeft bij Crystal Palace niet geleid tot het gewenste schokeffect. Zaterdag gingen the Eagles onder leiding van Roy Hodgson met 0-1 onderuit bij Southampton en daarmee werd Crystal Palace de club die het langst wacht op het eerste Premier League-doelpunt van het seizoen: in totaal 454 minuten.

Hodgson heeft er desondanks vertrouwen in dat de ommekeer zal volgen. Het programma biedt weinig hoop, met wedstrijden tegen achtereenvolgens Manchester City (uit), Manchester United (uit) en Chelsea (thuis), maar de nieuwe trainer wil niet spreken van de zwaarste klus waar hij ooit aan is begonnen. "Op dit moment niet, omdat ik een goed gevoel heb bij deze club. Ik heb de steun van de spelers, de voorzitter en de directie. We willen allemaal hetzelfde", citeren de Engelse media.

"We weten dat we nog erg veel te doen hebben om te bereiken wat we willen. Natuurlijk is het een uitdaging en is het zwaar, maar wat is dat niet?", vraagt Hodgson zich af. "Er bestaat geen droombaan waarbij je binnenkomt, je trainingspak aantrekt en alles vanzelf goed gaat. Je moet er altijd voor werken. Ik ben er blij mee dat ik die kans krijg. Ik kijk uit naar het moment waarop we verbetering zullen zien en punten gaan pakken. Ik geloof erin dat we dat gaan doen."